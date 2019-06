Bauarbeiten am Walsroder Dreieck

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Walsrode (dpa/lni) - Autofahrer aus Richtung Hannover können von Sonntag an nicht von der viel befahrenen Autobahn 7 am Walsroder Dreieck auf die A27 in Richtung Bremen wechseln. Die Strecke werde am 30. Juni um etwa 5.00 Uhr gesperrt - bis Donnerstag 5.00 Uhr, teilte die Landesverkehrsbehörde am Freitag mit. Hintergrund sind Brückenarbeiten. Autofahrer in Richtung Bremen werden gebeten, am Walsroder Dreieck weiterzufahren und die A7 an der Ausfahrt Bad Fallingbostel zu verlassen. Eine Umleitung führt zur A27 über die Auffahrt Walsrode-Süd.