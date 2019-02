Ein Toter bei Verkehrsunfall in Nordhessen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wabern (dpa/lhe) - Beim Zusammenstoß zweier Autos in Nordhessen ist ein Mensch getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Person am frühen Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 253 bei Wabern (Schwalm-Eder-Kreis) im Auto eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Ihre Identität war zunächst unbekannt. Es gab mehrere Schwerverletzte, wie es weiter hieß. Der Unfallhergang war zunächst unklar. Die Bundesstraße wurde an der Unfallstelle gesperrt. Zuvor hatte "hessenschau.de" berichtet.