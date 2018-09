Polizei erwischt Hunderte Temposünder

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Viernheim (dpa/lhe) - Insgesamt 600 Verstöße in dreieinhalb Stunden haben Beamte des Polizeipräsidiums Südhessen bei Geschwindigkeitsmessungen auf der Autobahn 6 bei Viernheim (Kreis Bergstraße) registriert. Auf dem Streckenabschnitt in Richtung Kaiserslautern wurden etwa 3000 Fahrzeuge überprüft, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Bereich gilt als Unfallschwerpunkt, zudem liegt dort wegen einer Baustelle das Tempolimit bei 100 Stundenkilometer und für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen bei 60 Stundenkilometer.

"Spitzenreiter" war am Montagabend ein Autofahrer, der mit Tempo 181 erwischt wurde. Von den 600 Fahrern, die zu schnell unterwegs waren, müssen nun 22 mit Fahrverboten rechnen. 185 Fahrer - 58 davon in Kraftfahrzeugen über 7,5 Tonnen - erhalten nun Punkte in Flensburg sowie ein Bußgeld. Mit einer Geldbuße müssen 415 Fahrer rechnen. 60 von ihnen waren in Fahrzeugen über 7,5 Tonnen unterwegs.