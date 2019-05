Sperrung der A7 Richtung Hannover in der Nacht zu Dienstag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Walsrode (dpa/lni) - Autofahrer auf der Autobahn 7 müssen bei Walsrode von Montagabend bis Dienstagmorgen mit Behinderungen rechnen. Für die Beseitigung von Unfallschäden an einer Baustellen-Schutzwand der A7 wird die Fahrbahn in Richtung Hannover für mehrere Stunden gesperrt. Dies teilte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Freitag mit. Der Verkehr werde in der Nacht ab der Anschlussstelle Bad Fallingbostel über die Bundesstraße 209 umgeleitet. Im Richtung Hamburg stehe wegen der Räumungsarbeiten nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Am Montagmorgen hatte ein außer Kontrolle geratener Lastwagen eine Karambolage von knapp 20 Autos ausgelöst und auch die Gleitschutzwand beschädigt. Der Lastwagenfahrer hatte nach Angaben der Polizei an der Anschlussstelle Bad Fallingbostel die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, war in die Baustelle geraten und hatte die Schutzwand in den Gegenverkehr gedrückt.