Einem Räuber widersetzt: 81 Jahre alte Frau leicht verletzt

Velbert (dpa/lnw) - Eine mutige Rentnerin ist bei einem versuchten Raub in Velbert leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, versuchte ein unbekannter Täter am Dienstagabend der Frau die Handtasche zu entreißen. Weil die 81-Jährige ihre Tasche aber festhielt und lautstark um Hilfe rief, hielt der Unbekannte ihr den Mund zu. Bei der Rangelei stürzte die Rentnerin und verletzte sich am Hinterkopf. Der Täter ließ von ihr ab und flüchtete ohne Beute. Bis die Polizei eintraf, kümmerten sich Zeugen um die Frau. In ein Krankenhaus gebracht werden wollte sie nach Angaben der Polizei nicht.