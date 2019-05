Polizei erwischt Alkoholsünder mit 3,7 Promille

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Trier (dpa/lrs) - Die Polizei hat an einer Tankstelle in Trier einen völlig betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war einem aufmerksamen Zeugen am frühen Sonntagmorgen an der Tankstelle aufgefallen, als er aus seinem Fahrzeug stieg, wie die Polizei mitteilte. Die alarmierte Streife fand den Betrunkenen in seinem Auto sitzend; ein Atemtest ergab einen Alkoholwert von 3,7 Promille. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein und leiteten ein Strafverfahren ein.