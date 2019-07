An Bahnübergang: Betrunkene schläft hinterm Steuer ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Tangerhütte/Stendal (dpa/sa) - Eine betrunkene Frau ist beim Warten vor den geschlossenen Schranken eines Bahnübergangs in Tangerhütte am Steuer ihres Fahrzeugs eingeschlafen. Polizisten wurden am Samstag kurz vor Mitternacht auf das Auto aufmerksam, weil es trotz geöffneter Schranken auf der Straße stand. Das Aufwecken der 47-Jährigen erwies sich als schwierig - mehrere Versuche seien nötig gewesen, teilte die Polizei in Stendal am Sonntag mit. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,65 Promille ergeben. Ihren Führerschein ist die Frau nun erst einmal los.