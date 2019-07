Lastwagen-Unfall: Zugverkehr von und nach Sylt eingeschränkt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Nachdem am Montagabend ein Lastwagen im Kreis Nordfriesland gegen eine Brücke gefahren ist, ist der Zugverkehr von und nach Sylt am Dienstag weiterhin beeinträchtigt. "Auf der Linie RE 6 von Hamburg-Altona nach Westerland (Sylt) kommt es daher zu Zugausfällen und Verspätungen von mindestens 30 Minuten", teilte die Deutsche Bahn am Dienstagmorgen mit.

Das Unternehmen bemühe sich, für ausfallende Züge Schienenersatzverkehr einzusetzen, ein rechtzeitiges Erreichen der Anschlüsse zwischen Bussen und Zügen sei jedoch nicht gewährleistet.

Der Lastwagenfahrer hatte bei dem Unfall zwischen Bredstedt und Langenhorn am Montag die Höhe der Brücke falsch eingeschätzt und war mit seinem Lastwagen mit Kranaufsatz daran hängengeblieben.

Wegen des entstandenen Brückenschadens stehe voraussichtlich bis zum Vormittag zwischen Bredstedt und Niebüll nur ein Gleis zur Verfügung, teilte die Bahn mit.