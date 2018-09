Verkehrsclub vergleicht Ticketkosten im Nahverkehr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Sind die Preise für den öffentlichen Nahverkehr im Südwesten in den vergangenen Jahren zu stark gestiegen? Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) hat Ticketkosten und Fahrgastzahlen aller 22 Verkehrsverbünde im Land verglichen. Die Ergebnisse aus dem Untersuchungszeitraum 2006 bis 2016 stellt der Landesverband des Verkehrsclubs Deutschland heute vor.

In Stuttgart wird das Bahnfahren von April 2019 an günstiger. Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) sprach im Juni von einem Signal dafür, dass "wir hier alles tun, um die Luft zu verbessern." Die Tarifreform in Stuttgart wird in den nächsten sechs Jahren mit bis zu 42 Millionen Euro unterstützt.