Verkehrschaos vor Ferienende bleibt zunächst aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Eine Woche vor Ende der Schulferien in Baden-Württemberg ist das zu erwartende Verkehrschaos durch zurückkehrende Urlauber zunächst ausgeblieben. Bisher herrsche im Südwesten der übliche Verkehr, teilten verschiedene Polizeistellen am mit. Auch der Samstagvormittag verlief nach Angaben des Verkehrswarndienstes in Baden-Württemberg ruhig. Lediglich am Freitag hatten Unfälle auf den Autobahnen bei Karlsruhe und Freiburg für längere Staus gesorgt.