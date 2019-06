Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein acht Jahre alter Junge ist in Stuttgart von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Er sei am Montag zwischen geparkten Fahrzeugen unachtsam auf die Fahrbahn gerannt, teilte die Polizei mit. Das Kind wurde nach dem Unfall am Abend in Stuttgart-Bad Cannstatt mit dem Notarztwagen in eine Klinik gebracht. Am Steuer des Wagens saß ein 22-Jähriger.