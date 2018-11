Feinstaubwerte weiterhin unter zulässiger Höchstgrenze

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Feinstaubwerte am Stuttgarter Neckartor liegen weiterhin unterhalb der zulässigen Höchstgrenze. Am Mittwoch wurden an der besonders belasteten Stelle im Schnitt 37 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft gemessen. Das geht aus vorläufigen Daten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) hervor. Bereits an den Vortagen blieb die Luftbelastung unter dem EU-Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.

Der dritte Feinstaubalarm der Saison gilt seit einer Woche. Ein Ende ist laut Stadt bislang offen. Autofahrer sind dazu aufgerufen, ihren Wagen stehenzulassen und auf Busse und Bahnen umzusteigen. Auch Komfortkamine dürfen nicht befeuert werden. Feinstaubalarm wird in Stuttgart immer dann ausgerufen, wenn Meteorologen über mehrere Tage hinweg einen geringen Luftaustausch erwarten. Schadstoffe wie Feinstaub oder Stickstoffdioxid können dann nicht abziehen.