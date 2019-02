Feinstaubbelastung in Stuttgart weiter über EU-Grenzwert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Feinstaubbelastung in Stuttgart hat erneut den zulässigen EU-Grenzwert überschritten. Am Mittwoch wurde am besonders belasteten Neckartor eine Konzentration von 78 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft im Tagesmittel gemessen, wie aus vorläufigen Daten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg am Donnerstag hervorging. Nach EU-Recht sind höchstens 50 Mikrogramm zulässig.

Auch am Dienstag war der Grenzwert mit 65 Mikrogramm im Tagesmittel überschritten worden. Das Ende des Alarms sei noch nicht abzusehen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Donnerstagmorgen in Stuttgart.

Feinstaubalarm wird immer dann ausgerufen, wenn Meteorologen über mehrere Tage hinweg einen geringen Luftaustausch in der Atmosphäre erwarten. Der sechste Feinstaubalarm seit Mitte Oktober hatte in der Nacht zum Montag begonnen. Autofahrer in Stuttgart sind während des Alarms aufgerufen, auf Busse und Bahnen umzusteigen oder Fahrgemeinschaften zu bilden.