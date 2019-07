Autobahnreisende müssen Baustellen-Staus einplanen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - In den Sommerferien müssen Reisende auf den Autobahnen im Südwesten wieder mit längeren Fahrtzeiten rechnen. Vor allem an den Wochenenden erwartet das Verkehrsministerium nach Angaben vom Mittwoch in Stuttgart hohes Verkehrsaufkommen. Staugefährdet sind insbesondere Streckenabschnitte mit Baustellen.

Betroffen sind die A 5 zwischen Baden-Baden und Bühl, die A 6 zwischen der Landesgrenze Hessen und der Landesgrenze Rheinland-Pfalz sowie zwischen Wiesloch/Rauenberg und dem Autobahnkreuz Weinsberg, die A 7 zwischen Dinkelsbühl-Fichtenau und Ellwangen, die A 8 zwischen dem Autobahndreieck Karlruhe und Karlsbad sowie zwischen Gruibingen und Ulm-Ost sowie die A 81 zwischen Ludwigsburg-Nord und Zuffenhausen.