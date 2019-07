81-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stendal (dpa/sa) - Ein 81-Jähriger ist im Landkreis Stendal mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Er sei am Mittwochnachmittag auf der L15 zwischen Schernikau und Uenglingen unterwegs gewesen und aus zunächst ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Er überfuhr einen Leitpfosten und prallte mit seinem Wagen frontal gegen einen Baum. Der Senior wurde mit schweren Verletzungen geborgen und in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei er kurz danach gestorben.