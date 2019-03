Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/) - Mit 200 Stundenkilometern ist ein Autofahrer aus Hessen auf der Autobahn 4 in Thüringen doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs gewesen. Ein Videowagen der Autobahnpolizei habe den 53-jährigen aus Darmstadt in einem Abschnitt mit Tempolimit 100 Stundenkilometer zwischen Stadtroda und Jena ertappt, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann muss nun voraussichtlich mit einem Bußgeld von 600 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot von drei Monaten rechnen.