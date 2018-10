Lastwagen kippt um: Feuerwehr muss Fahrer befreien

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Speicher (dpa/lrs) - Beim Auskippen von Sand auf unebenem Gelände ist ein Lastwagen am Montag in der Stadt Speicher (Eifelkreis Bitburg-Prüm) umgekippt. "Der Fahrer konnte sich zunächst nicht aus eigener Kraft aus der Kabine des auf der Seite liegenden Lkw befreien", sagte ein Sprecher der Polizei in Bitburg. Die Feuerwehr habe den Mann befreit. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf 20 000 Euro geschätzt.