Toter Fernfahrer auf Autohof an A7 entdeckt

Soltau (dpa/lni) - Ein Fernfahrer ist auf einem Autohof an der Autobahn 7 bei Soltau (Heidekreis) tot in seinem Lastwagen entdeckt worden. Das teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Verletzungen an dem bereits am Sonntag in der Kabine gefundenen Toten hätten zunächst nicht eindeutig erkennen lassen, ob der 40-Jährige durch einen Unfall oder Einwirkung Dritter gestorben sei. Weil auch ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Fundort von Kriminaltechnikern untersucht. Außerdem führte die Gerichtsmedizin in Hamburg eine Obduktion durch. Weitere Angaben könnten zurzeit nicht gemacht werden, hieß es am Montag. Es soll nachberichtet werden.