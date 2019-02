Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frohndorf (dpa/th) - Ein Traktor hat nach einer Reifenpanne in Frohndorf (Landkreis Sömmerda) versehentlich mit seinem abgesenkten Pflug eine Straße aufgerissen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war dem Traktor am Mittwochabend auf der Bundesstraße 176 ein Reifen geplatzt - dadurch senkte sich das Heck des Fahrzeugs ab, inklusive des dort angebrachten Pflugs. Als Folge wurde die Fahrbahn mehrere Millimeter tief aufgerissen. Der Schaden wird auf 15 000 Euro geschätzt.