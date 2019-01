Stau wegen Brückenarbeiten bei Sinsheim auf der A6

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sinsheim (dpa/lsw) - Wegen Brückenarbeiten auf der Autobahn 6 im Rhein-Neckar-Kreis müssen Autofahrer an diesem Wochenende zwischen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg Geduld mitbringen. Fahrer müssten wegen einer Vollsperrung des betroffenen Straßenabschnitts mit Stau in beide Richtungen rechnen, teilte die Polizei mit. Auch die Umleitungsstrecken durch die Ortschaften werden voraussichtlich voll sein. Wegen des Neubaus einer Brücke ist der Abschnitt auf der A6 von Samstag, 5 Uhr, bis zum frühen Montagmorgen in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Am Samstagmorgen bildeten sich in Richtung Mannheim vor der Abfahrt auf die Umleitungsstrecke bereits drei Kilometer Stau.