18-Jährige parkt rückwärts ein und verletzt Freundin schwer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sindelfingen (dpa/lsw) - Bei dem Versuch einer 18-Jährigen, mit dem Auto rückwärts einzuparken, ist eine gleichaltrige Freundin schwer verletzt worden. Die Beifahrerin hatte sich am Samstag in Sindelfingen zum Einweisen hinter das Auto gestellt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Um in die Parklücke zu gelangen, musste das Auto einen Randstein überwinden. Nachdem dies beim ersten Mal misslungen war, gab die junge Fahrerin bei einem zweiten Versuch mehr Gas und fuhr zu schnell in die Parklücke. Dabei wurde die Einweiserin zwischen dem Wagen und einem Metallzaun eingequetscht. Die 18-Jährige kam ins Krankenhaus, die Fahrerin blieb unverletzt. An Auto und Metallzaun entstand Sachschaden von jeweils rund 3000 Euro.