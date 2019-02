A7 wegen Bauarbeiten erneut zwei Nächte gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Seesen (dpa/lni) - Die A7 wird zu Wochenanfang nachts zwischen den Anschlussstellen Echte (Kreis Northeim) und Seesen (Kreis Goslar) in Fahrtrichtung Hannover erneut gesperrt. Grund der Sperrungen in der Nacht zum Dienstag und in der Nacht zum Mittwoch seien Arbeiten für ein Gerüst, teilte die Autobahngesellschaft "Via Niedersachsen" mit. Die Sperrungen sollen jeweils um 20 Uhr beginnen und morgens um 6 Uhr wieder aufgehoben werden. "Via Niedersachsen" erweitert derzeit das 29 Kilometer lange Teilstück der A7 zwischen Nörten-Hardenberg und Seesen von vier auf sechs Fahrstreifen. Die Arbeiten sollen Ende 2020 abgeschlossen sein.