Mopedführerschein mit 15 im Nordosten sehr beliebt

Schwerin (dpa/mv) - Der Mopedführerschein mit 15 ist in Mecklenburg-Vorpommern sehr beliebt. In diesem Jahr haben bis zum 1. August 249 Jugendliche die Prüfung für den Führerschein mit 15 abgelegt, teilte das Verkehrsministerium am Mittwoch mit. Das seien mehr als zehnmal so viele wie für den Führerschein mit 16, für den nur 23 Prüflinge registriert wurden. Dieser Trend ist dem Ministerium zufolge in allen fünf Bundesländern zu verzeichnen, die sich an dem Modellversuch beteiligen.

Offenbar sei der Anreiz höher, den Führerschein mit 15 zu machen und mindestens zwei Jahre davon zu profitieren, bis der Autoführerschein mit 17 erworben werden kann, sagte Verkehrsminister Christian Pegel (SPD). Die 16-Jährigen würden vielleicht das Geld lieber noch ein Jahr zurücklegen und dann gleich den Autoführerschein machen, vermutete er. Der Mopedführerschein mit 15 sei ein Versuch, selbstbestimmte Mobilität vor allem im ländlichen Raum früher zu ermöglichen.

Einer Untersuchung der Dekra zufolge bestanden 84,7 Prozent der 15-Jährigen die Prüfung, bei den 16-Jährigen waren es 82,6 Prozent. Das waren die besten Ergebnisse im Vergleich der fünf beteiligten Länder, zu denen seit 2013 Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen gehören. Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg kamen 2017 dazu. Das Modellprojekt war bis Ende April 2018 befristet und wurde nochmals um zwei Jahre verlängert. Studien zur Verkehrssicherheit und zum Mobilitätsverhalten begleiten den Versuch.