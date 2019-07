Millionen für Straßenbauprojekte in Mecklenburg-Vorpommern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Bund und Land investieren in diesem Jahr mehr als 250 Millionen Euro in den Bau und die Erhaltung von Straßen und Radwegen in Mecklenburg-Vorpommern. Den Löwenanteil steuert dabei der Bund bei, der nach Angaben des Landesverkehrsministeriums in Schwerin rund 194 Millionen Euro bereitstellt und damit 10 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Das Land setze 60 Millionen Euro für den Straßenbau ein und damit knapp 7 Millionen mehr als 2018. Kritiker halten die Summen angesichts bestehender Defizite im Straßennetz und wachsender Baukosten trotz der jüngsten Zuwächse für zu gering.

Zu den derzeit größten Straßenbauprojekten gehören nach Angaben des Ministeriums die Instandsetzung des abgesackten A20-Abschnitts bei Tribsees (Vorpommern-Rügen) und die Erneuerung der A19-Brücke über den Petersdorfer See bei Malchow (Mecklenburgische Seenplatte). Bedeutsame Projekte seien zudem der Weiterbau der Ortsumgehung bei Neubrandenburg und die Verbreiterung der südöstlichen Ausfallstraße B321 in Schwerin, die auch als wichtiger Autobahnzubringer fungiert. Geld fließt auch in den Radwegebau entlang von Landesstraßen, wie etwa zwischen Trent und Schaprode auf Rügen.

Seit 1990 wurden nach Angaben des Verkehrsministeriums in Mecklenburg-Vorpommern etwa 30 Umgehungsstraßen sowie neue Ortsanbindungen und Tangenten gebaut. Die Kosten allein dafür beliefen sich auf rund 800 Millionen Euro. Der Neubau der beiden Autobahnen A20 und A14 ging in die Milliarden. Gut 20 Ortsumgehungen wurden in den neuen Bundesverkehrswegeplan als vordringlich aufgenommen, darunter für Wolgast, Parchim und Mirow. Die Investitionskosten sind mit 316 Millionen Euro beziffert worden. Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) hatte zu Jahresbeginn eine Expertengruppe eingesetzt, mit deren Hilfe die Planungen für Großprojekte beschleunigt werden sollen.