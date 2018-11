30 000 Tonnen Salz für Winterdienst auf Straßen im Norden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwentinental (dpa/lno) - Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) sieht die Straßenmeistereien in Schleswig-Holstein gerüstet für den Winterdienst. "Wir haben gut 30 000 Tonnen Streumittel im ganzen Land eingelagert", sagte Buchholz am Donnerstag bei einem Besuch der Straßenmeisterei in Schwentinental (Kreis Plön). "Wir sind also gut vorbereitet, um in die Wintersaison zu gehen."

Bei winterlicher Witterung wollen die Mitarbeiter auf den 492 Autobahn-Kilometern im Land einen Streu- und Räumdienst rund um die Uhr sicherstellen. Auf allen anderen wichtigen Straßen werde zwischen 3 und 22 Uhr nach Bedarf geräumt und gestreut, sagte der Direktor des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr Torsten Conradt. Die 26 Autobahn- und Straßenmeistereien beschäftigen gut 600 Straßenwärter. Sie können auf 109 Fahrzeuge, 454 Schneepflüge und 35 Schneefräsen zurückgreifen. Das gesamte Straßennetz umfasst mehr als 8000 Kilometer.

In den vergangenen fünf Jahren kostete der Winterdienst im Schnitt 10,4 Millionen Euro, im witterungsbedingt arbeitsreichen Winter 2017/2018 waren es rund 16 Millionen. Im vergangenen Winter wurden gut 875 000 Kilometer gestreut. Dabei verteilte der Winterdienst in den rund 60 0000 Arbeitsstunden mehr als 53 000 Tonnen Salz und gut 18 000 Tonnen Salzsole auf den überörtlichen Straßen. Allein das Salz kostete laut Landesbetrieb 4,8 Millionen Euro. "Weiter schlagen über drei Millionen Euro für die Fahrzeuge zu Buche. Hinzu kommen weitere Kosten für externe Helfer in Höhe von knapp vier Millionen Euro", sagte Conradt.