Auffahrunfall mit vier Verletzten in der Nähe von Trier

Schweich (dpa/lrs) - Bei einem Auffahrunfall bei Schweich nahe Trier sind in der Nacht zum Montag vier Männer verletzt worden. Aus bislang unklarer Ursache war auf der Autobahn 1 in Richtung Trier ein Fahrzeug auf ein anderes aufgefahren, wie die Polizeiautobahnstation in Schweich (Kreis Trier-Saarburg) mitteilte. Der Fahrer im hinteren Wagen, ein 25-Jähriger aus dem Münsterland in Nordrhein-Westfalen, kam in eine Klinik. Er saß mit zwei weiteren Personen im Fahrzeug. Der Fahrer des vorderen Autos stammte aus der Pfalz. Die betroffene Seite der Autobahn musste vorübergehend gesperrt werden.