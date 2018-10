Bahnstrecke Ilmenau-Bahnhof Rennsteig wird saniert

23. Oktober 2018 19:06 Verkehr - Schmiedefeld am Rennsteig

Erfurt (dpa/th) - Die Sanierung der Eisenbahnstrecke Ilmenau-Bahnhof Rennsteig kann nach Angaben des Thüringer Verkehrsministeriums beginnen. Das Land übernehme 90 Prozent der Kosten für die Arbeiten an der Rennsteigbahnstrecke, teilte das Ministerium am Dienstag in Erfurt mit. Die Strecke, die von der Rennsteigbahn GmbH betrieben wird, nutzen vor allem Wanderer und Touristen, um auf den Kamm des Thüringer Waldes zu fahren. Den Landesanteil bezifferte das Ministerium auf knapp 2,4 Millionen Euro. Die eingleisige Strecke weist eine starke Steigung auf.