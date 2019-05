Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schleusingen (dpa/th) - Im Landkreis Hildburghausen hat sich eine Radfahrerin bei einem Sturz schwer verletzt. Die 58-Jährige hatte in Schleusingen die Kontrolle über ihr Fahrrad verloren, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Sie war am frühen Freitagabend auf einer gesperrten und abschüssigen Straße unterwegs. Dabei stürzte sie. Die 58-Jährige, die keinen Helm getragen hatte, erlitt Kopfverletzungen. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.