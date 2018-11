Zu zweit unter Drogeneinfluss auf einsitzigem Moped

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schleiz (dpa/th) - Bei einer Verkehrskontrolle in Schleiz sind der Polizei zwei Personen aufgefallen, die gemeinsam auf einem einsitzigen Moped unterwegs waren. Der 37 Jahre alte Fahrer konnte bei der Kontrolle am Freitagabend keine Fahrerlaubnis vorweisen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Bei einem Drogenvortest stellte sich heraus, dass der Fahrer und seine 33-jährige Sozia unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Die Beamten stellten zudem eine Tüte Marihuana sicher. Sie ordneten eine Blutentnahme an und untersagten den beiden die Weiterfahrt.