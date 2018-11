Mit 195 Sachen in Geschwindigkeitskontrolle gerast

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Mit 195 statt erlaubter 100 Kilometer pro Stunde ist ein Autofahrer in Sömmerda in eine Geschwindigkeitskontrolle der Polizei gerauscht. Damit sei der aus dem Raum Stuttgart stammende Fahrer Spitzenreiter bei einer Messung am Wochenende im Ortsteil Schillingstedt gewesen, teilte die Polizei am Montag mit. Auch in Olbersleben (Landkreis Sömmerda) blitzte die Polizei am Wochenende, hier raste ein Fahrer mit 185 an der Messstelle vorbei. Insgesamt zwölf Autofahrer müssen nach den Angaben wegen deutlich überhöhter Geschwindigkeit bei diesen Kontrollen mit Fahrverboten rechnen.