Projekte auf internationalem Testfeld für autonome Fahrzeuge

Schengen (dpa/lrs) - Auf einem grenzüberschreitenden Testfeld für automatisiertes und vernetztes Fahren werden heute im luxemburgischen Schengen erste Projekte vorgestellt. Konkret geht es darum, in dem Gebiet im Dreiländereck von Deutschland, Luxemburg und Frankreich verschiedene Komponenten beim grenzüberschreitenden Verkehr auszuprobieren. So gibt es in den drei Ländern unterschiedliche Ampeln, Schilder und Mobilfunksysteme. Nach Angaben der luxemburgischen Regierung handelt es sich um das erste grenzüberschreitende Testfeld in Europa.

Mit dieser Zone wolle man der Industrie, der Forschung und der Wissenschaft einen internationalen Raum zugänglich machen, um neue Technologien auf allen Straßenarten zu erproben. Dazu habe man eine "einheitliche grenzüberschreitende Reglementierung geschaffen", sagte Luxemburgs Verkehrsminister François Bausch. Eine Zulassung zu Tests in einem der drei Länder gelte auch für die beiden anderen Staaten. Der Testring verläuft von Saarbrücken über Metz (Frankreich), den Südosten Luxemburgs nach Merzig im Saarland.