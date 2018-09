Mit Auto gegen Baum: Polizei findet Fahrer nach Suchaktion

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Satow (dpa/mv) - Ein 41-Jähriger ist in der Nacht zum Samstag auf einer Landstraße in Satow (Landkreis Rostock) mit seinem Auto gegen einen Baum gekracht. Die Polizei fand das stark verbeulte Fahrzeug - von dem Fahrer war jedoch weit und breit nichts zu sehen. Die Einsatzkräfte leiteten daraufhin eine Suchaktion ein, an der auch ein Spürhund beteiligt war. Sie fanden den Mann rund vier Kilometer vom Unfallort entfernt, in der Ortschaft Reinshagen. Er stand unter Schock und war ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge alkoholisiert. Ein Krankenwagen brachte den Mann in ein Krankenhaus.