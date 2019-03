Rehlinger: "Keine Verbote und Moraldiskussionen"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Vorsitzende der Konferenz der Landes-Verkehrsminister, die saarländische Ressortchefin Anke Rehlinger (SPD), hat in der Debatte über Verkehr und Umweltpolitik vor "Verboten und Moraldiskussionen" gewarnt. "Ich glaube, dass diese Politik vor allem eine pragmatische Politik sein muss", sagte sie am Mittwoch in Saarbrücken. Rehlinger leitet ein am 4. April beginnendes Treffen der Verkehrsminister der Länder in Saarbrücken, an dem auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) teilnehmen wird.

Man müsse "definitiv substanzielle Schritte gehen in Sachen Klimaschutz", sagte die Ministerin. "Es wird nicht mehr ausreichen, immer nur Ziele zu beschreiben." Sie fügte hinzu, diese Politik müsse aber weniger dadurch geprägt sein, "dass sie den Einstieg sucht über Verbote und Moraldiskussionen, sondern dass sie vor allem über Angebote und Innovationen zu gestalten ist". Rehlinger sagte, falls man den Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) teurer machen wolle, wie dies die Mitglieder einer von der Bundesregierung eingesetzten Klimaschutz-Kommission vorschlagen, so müsse ein solcher Aufschlag vor allem für die Besitzer größerer SUV gelten. Nötig sei eine "sozial gestaffelte Rückkopplung". Sie warnte vor einer einseitigen Festlegung auf die Elektromobilität für die Zukunft. Auch andere Technologien wie beispielsweise Wasserstoffantriebe seien eine Möglichkeit, sagte sie.