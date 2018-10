Auto erfasst Rentner: Schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saalfeld (dpa/th) - In Saalfeld hat ein Auto einen Rentner erfasst und schwer verletzt. Der 61-Jährige prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe, wie die Polizei in Saalfeld am Mittwochmorgen mitteilte. Er war am Dienstagmittag aus einem Taxi gestiegen und direkt vor dem Fahrzeug auf die Straße getreten. Eine 20 Jahre alte Autofahrerin sah den Mann zu spät. Rettungskräfte brachten den Rentner ins Krankenhaus.