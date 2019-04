Lastwagen fängt Feuer auf Autobahn 8

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rutesheim (dpa/lsw) - Wegen eines in Brand geratenen Lastwagens ist die Autobahn 8 zwischen Rutesheim und Heimsheim in Richtung Karlsruhe gesperrt worden. Der Laster sei mit Baumwolle beladen gewesen, die gut brenne. Der Feuerwehr sei es deshalb erst nach Stunden gelungen, den Brand zu löschen, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Warum der Auflieger des Sattelzugs am Donnerstagmorgen in Brand geriet, war noch unklar. Der Fahrer habe es geschafft, den Auflieger abzukoppeln, dabei habe er sich leicht verletzt.

Vorübergehend war die Autobahn in beide Fahrtrichtungen gesperrt - in Richtung Stuttgart am Donnerstagmorgen wieder geöffnet. Wegen der Bergungsarbeiten müssten sich Pendler nach Karlsruhe noch gedulden. Wann die Sperrung aufgehoben werde, sei unklar, so der Polizeisprecher. Am Morgen hatte sich auf der Strecke bereits ein kilometerlanger Stau gebildet.