Ruhla (dpa/th) - Ein Motorradfahrer hat sich im Wartburgkreis bei einem Sturz schwer verletzt. Der 51-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Gotha am Dienstagmorgen mitteilte. Der Mann fuhr am Montagabend von Ruhla nach Bad Liebenstein. In einer Rechtskurve kam er ins Schleudern, verlor die Kontrolle über sein Motorrad und rutschte in einen Straßengraben.