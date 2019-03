Senioren: Freiwillige Abgabe des Führerscheins ist Ausnahme

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Nur wenige Senioren in Thüringen verzichten aus Altersgründen freiwillig auf ihren Führerschein. Das hat eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergeben. In der Regel führen Hinweise der Polizei an die Straßenverkehrsämter zu einer Überprüfung, in deren Folge einige freiwillig auf den Führerschein verzichten. So haben im Altenburger Land in den vergangenen sechs Jahren durchschnittlich elf Senioren pro Jahr nach einer Überprüfung freiwillig ihren Führerschein abgegeben. Im deutlich größeren Kreis Gotha waren es im Schnitt nur vier jährlich, im Kyffhäuserkreis sechs. Erfurt und der Kreis Sonneberg erfassen diese Daten nicht gesondert.

"Mit dem Recht, ein Kfz zu führen, kommt auch die Pflicht, dass man die nötigen Voraussetzungen mitbringt", sagte Fahrlehrer Ernst Przybilla. Der 75-Jährige führt seit den 1990ern Fahrkurse für Senioren durch. Jeder Autofahrer müsse immer wieder selbst überprüfen, ob er noch fit genug sei, selbst hinter dem Steuer zu sitzen.