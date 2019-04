Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rotenburg (dpa/lni) - Eine bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Rotenburg/Wümme verletzte Frau ist im Krankenhaus gestorben. Die 32-Jährige verunglückte am Sonntagmittag auf der Bundesstraße 75 zwischen Rotenburg und Waffensen, wie die Polizei in Rotenburg am Montag mitteilte. Bei dem Unfall kam der Wagen aus ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die 32-Jährige aus dem Heidekreis erlag am Sonntagabend ihren Verletzungen.