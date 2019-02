Autofahrer übersieht Biker: 35-Jähriger schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rot am See (dpa/lsw) - Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 35-jähriger Motorradfahrer in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) schwer verletzt worden. Vermutlich wegen der tiefstehenden Sonne hatte der 60 Jahre alte Autofahrer den Biker am Mittwoch beim Abbiegen übersehen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 35-Jährige, der sich auf der Vorfahrtsstraße befunden hatte, kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 10 000 Euro.