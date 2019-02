Ölspur behindert Verkehr in Rostock: Verursacher gesucht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Die Polizei in Rostock fahndet nach dem Verursacher einer mehrere Kilometer langen Ölspur. Die außerordentlich breite Straßenverschmutzung behinderte den Verkehr im Nordosten der größten Stadt Mecklenburg-Vorpommerns für rund 14 Stunden enorm, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag in Rostock erklärte. Durch die Ölspur waren zwei Abfahrten der Autobahn 19 (Berlin-Rostock) sowie die Bundesstraße 105 gesperrt.

Autofahrer standen von Mittag an bis in die Nacht hinein um die Stadtteile Dierkow und Toitenwinkel herum im Stau oder mussten kilometerlange Umwege in Kauf nehmen. "Wir prüfen nun, ob wir über Videoüberwachung entlang der Strecke an den Verursacher kommen", erklärte der Sprecher. Der Verursacher soll vor allem für die hohen Reinigungskosten aufkommen.