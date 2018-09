Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Mit der Forderung nach einem dichteren Netz von Ladesäulen für Elektroautos haben die Grünen Mecklenburg-Vorpommerns am Samstag ihre Zukunftstour für alternative Fortbewegungsarten von Rostock nach Schwerin und zurück gestartet. Mit einem möglichst einfachen und standardisierten Zugang zum Ladevorgang soll laut Landeschef der Grünen, Johann-Georg Jaeger, die geringe Zahl an Elektroautos gesteigert werden. Das gelte auch für Autos mit einem Wasserstoffantrieb. Mit landesweit nur einer Wasserstofftankstelle in Rostock könne sich die Wasserstoffmobilität nicht entwickeln, kurzfristig würde sieben solcher Tankstellen benötigt. An der Tour nahmen 15 Autos teil, davon 13 mit einem Elektro- und 2 mit Wasserstoffantrieb.