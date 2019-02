165 Millionen Euro für Schienen und Bahnhöfe in MV

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin/Schwerin (dpa/mv) - In das Schienennetz und die Bahnhöfe in Mecklenburg-Vorpommern sollen in diesem Jahr 165 Millionen Euro investiert werden. Davon entfielen rund 140 Millionen Euro auf die Schienenwege, teilte die Deutsche Bahn AG am Donnerstag in Berlin mit. Weitere 15 Millionen Euro, darunter Gelder von Bund, Ländern und Kommunen, kämen den Bahnhöfen zugute. Zur besseren Planung der Arbeiten stelle die Bahn in Mecklenburg-Vorpommern 30 neue Mitarbeiter ein, etwa für das Bauprojektmanagement und die -überwachung sowie für die Instandhaltung, erklärte der Konzernbevollmächtigte für Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, Joachim Trettin.

Als wichtige Maßnahmen in diesem Jahr in MV nannte er den Umbau des Bahnhofs Warnemünde, den weiteren Ausbau der Strecke Berlin-Rostock und den Umbau des Bahnhofs in Waren (Müritz). Seit 2015 seien bereits gut 210 Kilometer Schiene in Mecklenburg-Vorpommern modernisiert worden. "Um pünktlich und zuverlässig unterwegs zu sein, müssen wir jedoch weiter in das Eisenbahnnetz investieren", sagte Trettin. Bundesweit fließen nach seinen Worten in diesem Jahr rund 10,7 Milliarden Euro in das deutsche Eisenbahnnetz.