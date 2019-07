Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rodgau (dpa/lhe) - Ein Lasterfahrer hat auf einer Raststätte der A3 in Südhessen seine Beifahrerin überrollt und tödlich verletzt. Der 36-Jährige habe auf der Rastanlage Weiskirchen-Nord bei Rodgau rückwärts rangiert und die 23-Jährige übersehen, wir die Polizei am Samstag mitteilte. Die junge Frau erlag am Freitagabend noch am Unfallort ihren Verletzungen. Wie es zu dem Unglück kommen konnte war zunächst unklar. Dem Lasterfahrer wurde ein Blutprobe abgenommen.