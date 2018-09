Gegen zwei Bäume geprallt: 21-Jähriger schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rieste (dpa/lni) - Ein 21 Jahre alter Autofahrer ist am Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Rieste (Landkreis Osnabrück) schwer verletzt worden. Er sei in einer Kurve von der Straße abgekommen und mit dem Auto gegen zwei Bäume geprallt, teilte ein Polizeisprecher mit. Dabei wurde der 21-Jährige eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte er vor der Fahrt Alkohol getrunken.