Neunjähriger Radler bei Unfall in Ribnitz-Damgarten verletzt

Ribnitz-Damgarten (dpa/lmv) - Ein neun Jahre alter Junge auf einem Fahrrad ist in Ribnitz-Damgarten von einem Auto erfasst und verletzt worden. Er sei am Sonntagnachmittag in Ribnitz auf dem Gehweg unterwegs gewesen und dann auf die Straße gefahren, ohne auf den Autoverkehr zu achten, teilte die Polizei mit. Eine Autofahrerin habe versucht auszuweichen und eine Gefahrenbremsung eingeleitet. Dennoch sei es zu einer Kollision gekommen. Der Junge wurde in die Kinderklinik Rostock gebracht.