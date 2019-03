Raser gefasst: fast 700 Euro Strafe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rehm-Flehde-Bargen (dpa/lno) - In Rehm-Flehde-Bargen im Kreis Dithmarschen ist ein Autofahrer am Donnerstag mit 142 Stundenkilometern durch den Ort gerast, obwohl nur 50 km/h erlaubt waren. Wie die Polizei mitteilte, muss der Fahrer aus Nordfriesland nun 680 Euro Strafe zahlen. Außerdem erhielt er drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. Während der Geschwindigkeitskontrolle auf der Landstraße 156 in der Nähe von Tönning stellte die Polizei insgesamt 35 Geschwindigkeitsverstöße fest.