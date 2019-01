Fußgängerin von Auto erfasst und tödlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rees (dpa/lnw) - Eine 19-jährige Frau ist am Dienstagabend bei Rees (Kreis Kleve) von einem Auto erfasst worden und im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben. Sie sei in eine Spezialklinik gebracht worden, dort aber ihren schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine 59 Jahre alte Autofahrerin hatte die Fußgängerin erfasst, als diese an eine Kreuzung die Straße überqueren wollte.

Ein Sachverständiger soll nun den genauen Unfallhergang ermitteln. Die Polizei stellte das Auto sicher.