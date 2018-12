Autofahrer raste in Menschenmenge: Festnahme im Krankenhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Recklinghausen (dpa/lnw) - Die Polizei hat den Autofahrer, der in Recklinghausen in eine Menschenmenge an einer Haltestelle gerast ist, im Krankenhaus festgenommen. Die Ermittler gehen auf Grundlage von Spuren am Tatort und Befragungen von einem Suizidversuch aus, wie es in einer Mitteilung der Polizei vom Freitag hieß. Der aus Herten stammende Mann sei in der Vergangenheit bereits in psychiatrischer Behandlung gewesen, auch die Wohnungsdurchsuchung habe kein anderes Motiv nahegelegt. Zum Tatzeitpunkt an Donnerstag sei der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis gewesen. Er wurde in einer Psychiatrie untergebracht. Bei seiner Fahrt in die Menschenmenge war eine 88 Jahre alte Seniorin getötet worden, acht Menschen wurden teils schwer verletzt.