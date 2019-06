Nächster Schritt für Planung der neuen Rader Hochbrücke

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Die Planung eines Ersatzbaus für die marode Rader Hochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal bei Rendsburg geht in die nächste Runde. Von Ende Mai bis zum Mittwoch haben in den Ämtern Eiderkanal und Hüttener Berge die Planungsunterlagen ausgelegen. Nun können laut Landesverkehrsministerium bis zum 26. Juli Einwendungen gegen das Vorhaben vorgebracht werden. Im Anschluss wird die Projektgesellschaft Deges dazu Stellung nehmen. Die alte Brücke im Zuge der A7 ist in einem so schlechten Zustand, dass sie nur noch bis 2026 genutzt werden kann. Weil der Verkehr weiter zunimmt, soll auch die Autobahn zwischen der Anschlussstelle Rendsburg/Büdelsdorf und dem Autobahnkreuz Rendsburg auf sechs Spuren erweitert werden.