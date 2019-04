Vier Personen bei Auffahrunfall auf A7 verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Quickborn (dpa/lno) - Ein Wohnmobil ist am Mittwoch auf der A7 in Richtung Hamburg in Höhe der Anschlussstelle Quickborn (Kreis Pinneberg) in ein Stauende gerast. Der Fahrer habe den Lastwagen vor ihm übersehen, teilte die Polizei mit. Eine Mitfahrerin wurde im Wohnmobil eingeklemmt. Die Rettungskräfte befreiten die schwer verletzte Frau aus dem Fahrzeug. Sie und die drei weiteren Verletzten wurden in ein Hamburger Krankenhaus gebracht. Die Anschlussstelle Quickborn wurde voll gesperrt. Die Sperrung hielt bis zum Nachmittag an.